12 июля в Туле организуют бесплатную раздачу воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 июля с 8:00 до 24:00 в Южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы будет пониженное давление холодной воды в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», мкрн. «Петровский квартал», п. Косая Гора, п. Басово-Прудный, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Харино, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Помимо этого, полностью отключат водоснабжение в военном городке Берники, деревнях Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

Связано это с проведением плановых профилактических работ, которые пройдут на Масловско-Песоченском водозаборе по подготовке к работе в зимних условиях 2023-2024гг. После окончания работ возможно временное ухудшение качества по мутности и содержанию железа.

По информации пресс-службы администрации города, для граждан будет организована бесплатная раздача питьевой воды по следующим адресам:

Выдача воды из автомобилей

- проспект Ленина, 135 (с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00);

- проспект Ленина, 111 (с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00);

- проспект Ленина, 126 (с 15:00 до 17:00 и с 20:00 до 21:00);

- улица Макаренко, 9б (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00);

- улица Белкина-18/улица Болдина-102 (с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00);

- село Маслово (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00);

- улица Кабакова, 79 (с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00);

- Косая Гора, улица М.Горького, 12-14 (с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00);

- Петровский квартал, улица Полубоярова, 1 (с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00);

- военный городок Берники (с 14:00 до 17:00);

- деревня Ямны (с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00);

Выдача воды из киосков (с 9:00 до 21:00)

- улица Сурикова, 16;

- улица Генерала Маргелова, 5а;

- проспект Ленина, 122/1;

- проспект Ленина, 134;

- улица Макаренко, 13, корп. 2;

- проспект Ленина, 136;

- улица Болотова, 69б;

- поселок Иншинский, 29/1;

- проспекте Ленина, 143;

- улица Ф. Энгельса, 137;

- улица Свободы, 58а.