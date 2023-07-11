12 июля в Туле организуют бесплатную раздачу воды
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
12 июля с 8:00 до 24:00 в Южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы будет пониженное давление холодной воды в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», мкрн. «Петровский квартал», п. Косая Гора, п. Басово-Прудный, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Харино, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.
Помимо этого, полностью отключат водоснабжение в военном городке Берники, деревнях Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.
Связано это с проведением плановых профилактических работ, которые пройдут на Масловско-Песоченском водозаборе по подготовке к работе в зимних условиях 2023-2024гг. После окончания работ возможно временное ухудшение качества по мутности и содержанию железа.
По информации пресс-службы администрации города, для граждан будет организована бесплатная раздача питьевой воды по следующим адресам:
Выдача воды из автомобилей
- проспект Ленина, 135 (с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00);
- проспект Ленина, 111 (с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00);
- проспект Ленина, 126 (с 15:00 до 17:00 и с 20:00 до 21:00);
- улица Макаренко, 9б (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00);
- улица Белкина-18/улица Болдина-102 (с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00);
- село Маслово (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00);
- улица Кабакова, 79 (с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00);
- Косая Гора, улица М.Горького, 12-14 (с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00);
- Петровский квартал, улица Полубоярова, 1 (с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00);
- военный городок Берники (с 14:00 до 17:00);
- деревня Ямны (с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00);
Выдача воды из киосков (с 9:00 до 21:00)
- улица Сурикова, 16;
- улица Генерала Маргелова, 5а;
- проспект Ленина, 122/1;
- проспект Ленина, 134;
- улица Макаренко, 13, корп. 2;
- проспект Ленина, 136;
- улица Болотова, 69б;
- поселок Иншинский, 29/1;
- проспекте Ленина, 143;
- улица Ф. Энгельса, 137;
- улица Свободы, 58а.