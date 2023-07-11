Алексей Дюмин: Расселение из аварийного жилья – одна из первостепенных задач

По федеральной программе

- Регион системно занимается расселением аварийного жилья на протяжении 10 лет, - доложила министр строительства Тульской области Кира Игнатчик. - За это время было расселено более 320 тыс. кв. м аварийного жилья и более 17 тысяч человек. Объем финансирования программы составил 10,6 млрд рублей, в том числе 5,3 млрд региональных средств. В реализации программы принимали участие 12 муниципальных образований. Лидерами по количеству расселенных метров аварийного жилья стали Киреевский, Узловский и Кимовский районы.

Сейчас регион досрочно завершает второй этап программы переселения 2019-2023 гг., по которому необходимо переселить 5100 человек. На сегодня переселено 4 513 человек. Стоимость работ составляет 5,4 млрд руб. В реализации программы приняли участие 13 муниципальных образований. Построено 29 домов. 28 домов уже введены в эксплуатацию, один дом планируется ввести до ноября этого года. Конкретно в 2023 году в эксплуатацию введены новые дома в Новомосковске и Суворовском районе.

В 2024 году запланировано строительство двух домов в МО г. Донской.

Алексей Дюмин: Расселение из аварийного жилья – одна из первостепенных задач

По программе региона

Отдельно обсудили на оперативном совещании и реализацию региональной программы. Ее запустили по поручению губернатора Алексея Дюмина. С 2019 года расселить по ней удалось около 2000 человек. Объем финансирования составил 1,3 млрд рублей.

На 2023 год в бюджете региона предусмотрено 500 млн рублей для переселения аварийного жилья в Донском и Ефремове. Региональная программа будет продолжаться и дальше. На цели расселения дополнительно выделено 320 млн рублей, что позволит расселить еще 5 тыс. кв. м. Таким образом, суммарно с 2019 по 2023 годы новое жилье получат порядка 2700 человек.

Следующий этап программы переселения начнется после утверждения ее на федеральном уровне.

- Расселение аварийного жилья остается одной из первостепенных задач, стоящих перед Правительством Тульской области, - отметил Алексей Дюмин. - Важность этого вопроса неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Владимирович Путин. Необходимо предусмотреть средства в бюджете региона на программу расселения, держать выполнение планов на постоянном контроле.

По итогам совещания заместителю председателя Правительства Тульской области Элеоноре Шевченко поручено подготовить заявку региона для получения федерального финансирования на очередной этап расселения аварийного жилья.

Алексей Дюмин: Расселение из аварийного жилья – одна из первостепенных задач

Кого переселят в первую очередь

На данный момент составлен актуальный список наиболее аварийных МКД. В него включен 91 дом. При этом 43 многоэтажки из Донского, Богородицкого, Суворовского и Киреевского районов находятся в наиболее критическом состоянии. Их будут расселять в первую очередь.

В региональном правительстве составили список и на следующие годы. Так, больше всего аварийных домов на данный момент насчитывают в Туле, на втором месте - Узловский район, на третьем - г. Донской.