13 июля тульский «Арсенал» приглашает на встречу болельщиков Фото: материалы пресс-служб

Традиционная предсезонная встреча пройдет на Центральном стадионе. В ее рамках все желающие смогут задать вопрос футболистам и тренерам, познакомиться с новичками основы, взять автографы и сфотографироваться с футболистами.

Встреча состоится на Западной трибуне, начало в 19:00. Вход — через северо-западные ворота, которые откроются в 18:45. Болельщики смогут разместиться на 5-8 секторах.

Первая игра нового сезона Первой лиги для тульского «Арсенала» пройдет уже в воскресенье, 16 июля, против «Ленинградца».