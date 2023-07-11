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Спорт11 июля 2023 9:33

13 июля тульский «Арсенал» приглашает на встречу болельщиков

Все желающие смогут задать вопросы и сфотографироваться с игроками
Игорь КОПЫТОВ
13 июля тульский «Арсенал» приглашает на встречу болельщиков

13 июля тульский «Арсенал» приглашает на встречу болельщиков

Фото: материалы пресс-служб

Традиционная предсезонная встреча пройдет на Центральном стадионе. В ее рамках все желающие смогут задать вопрос футболистам и тренерам, познакомиться с новичками основы, взять автографы и сфотографироваться с футболистами.

Встреча состоится на Западной трибуне, начало в 19:00. Вход — через северо-западные ворота, которые откроются в 18:45. Болельщики смогут разместиться на 5-8 секторах.

Первая игра нового сезона Первой лиги для тульского «Арсенала» пройдет уже в воскресенье, 16 июля, против «Ленинградца».

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