В Туле начали ремонтировать бюст Карла Маркса в Кремлевском сквере. Фото: Евгений КНЯЗЬКОВ.

Согласно контракту, подрядчик обязан выполнить работы в течение 60 дней с момента заключения договора. Гарантийный срок должен составить не менее 5 лет. Стоимость работ — приблизительно 1,5 миллиона рублей.

На днях обветшавший бюст обнесли строительной сеткой, и приступили к реконструкции, о необходимости которой говорили последние несколько лет.

История Карла Маркса из Кремлевского сквера в Туле, кстати, достаточно любопытна. Подарок свердловских рабочих Тульскому Интернационалу немало «попутешествовал» по городу. Установленный изначально возле нынешнего Музея самоваров во время праздничной демонстрации 7 ноября 1925 года бюст, по некоторым источникам, вскоре переехал на угол Советской и проспекта Ленина. Потом - в сквер Коммунаров на углу проспекта и Гоголевской, и только потом вернулся обратно к кремлю. В 1994 году памятник подвергся нападению вандалов, существенно его повредивших. После восстановления дальнейших попыток реставрации не предпринималось.