В ДТП на трассе в Туле погибли водитель и 10-летний пассажир мопеда Фото: материалы пресс-служб

В Туле на 182-м километре трассы М-2 «Крым» вечером 10 июля произошло смертельное ДТП. Там примерно в 17:00 столкнулись грузовик и мопед. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 54-летний мужчина, управляя мопедом «Альфа», во время выезда со второстепенной дороги врезался в грузовое транспортное средство MAN, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП погиб водитель и 10-летний пассажир мопеда. В момент столкновения на них не было защитной экипировки.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП. Ведомство оценит работу органов по содержанию дорожного полотна, после чего будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.