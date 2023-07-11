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Общество11 июля 2023 6:14

К решению ситуации с противным запахом в Новомосковске подключился губернатор Алексей Дюмин

Тема была поднята на оперативном совещании
Игорь КОПЫТОВ
К решению ситуации с противным запахом в Новомосковске подключился губернатор Алексей Дюмин

К решению ситуации с противным запахом в Новомосковске подключился губернатор Алексей Дюмин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выбросы с предприятия в Новомосковске начали тревожить местных жителей еще вечером пятницы, 7 июля. Губернатору доложили, что уже прошла встреча с представителями предприятия «Евросинтез», которое может быть источником неприятного запаха. Также было отмечено, что компания не имеет разрешения от Роспотребнадзора на выброс веществ в атмосферу.

В настоящий момент работа предприятия остановлена. Следователи следственного комитета выехали на промплощадку для проведения проверки.

Алексей Дюмин подчеркнул, что местные жители не должны страдать от неприятного запаха с предприятия. «Надо закрывать», — сказал глава региона.

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