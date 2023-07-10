11 июля без электричества в Туле останутся жители Скуратовских поселков и центра города
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 5, 7, 9, 11, 17; ул. Вильямса, 10, 18; пр-т Ленина, 108-в; Калужское ш., 2-б;
с 9:00 до 17:00 - ул. Дрейера, 10; пер. Оружейный, 13; п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 4-26 (чётн.), 10-а; 1-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.), 20-а; 2-й пр-зд, 14-26 (чётн.), 7-17 (нечётн.); 4-й пр-зд, 5-11 (нечётн.), 6-10 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-14 (чётн.), 3-15 (нечётн.); п. Восточный, 2, 3, 23-б, 23-в, 24-а, 56-а, 57-а, 58-а, 60-а, 61-а, 61-б, 62-а; ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21; ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 2-а, 3-а, 10; ул. Глеба Успенского, 2-18, 22-48 (чётн.), 3-47 (нечётн.), 4/1, 6-б, 6-б/1, 6-б/2, 10/1, 10/2, 12/1, 30-а, 31-а, 31-б, 31/1, 35/1, 38-а, 43-а, 43-б; Хлебная пл., 19/2; ул. Пушкинская, 1.