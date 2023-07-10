В Богородицке трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного дома Фото: материалы пресс-служб

10 июля в Богородицке на улице Ленина трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В данный момент ребенок находится в Новомосковской городской клинической больнице. Установление всех обстоятельств происшествия контролирует межрайонная прокуратура.

В ведомстве напоминают о соблюдении правил безопасности и просят родителей оградить своих детей от открытых окон.