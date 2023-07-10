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Происшествия10 июля 2023 8:04

В Богородицке трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного дома

Ребенка госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Богородицке трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного дома

В Богородицке трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного дома

Фото: материалы пресс-служб

10 июля в Богородицке на улице Ленина трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В данный момент ребенок находится в Новомосковской городской клинической больнице. Установление всех обстоятельств происшествия контролирует межрайонная прокуратура.

В ведомстве напоминают о соблюдении правил безопасности и просят родителей оградить своих детей от открытых окон.

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