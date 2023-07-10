В Алексине Тульской области знакомые изнасилованной школьницы устроили самосуд и забили насильника до смерти

В Тульской области знакомые изнасилованной школьницы устроили самосуд и забили насильника до смерти Фото: соцсети

Как сообщает канал Baza, 8 июля в Алексине 15-летняя школьница выпивала в компании своих знакомых 39 и 22 лет. В ходе разговора девочка вдруг призналась, что ее изнасиловал общий знакомый, гражданин Армении. Эта новость сильно раззадорила знакомых школьницы, и те решили отомстить. Девушка пригласила насильника на разговор, где парня уже ждали. Его запихали в машину и увезли в лес.

Сначала жертву сильно избили и уехали, но затем компания друзей школьницы решила не оставлять его в живых. Они вернулись на место и добили мужчину.

На обратном пути машину с мстителями остановили правоохранители, к которым поступило сообщение от очевидцев инцидента: неизвестные якобы насильно посадили мужчину в машину и увезли. Нетрезвого водителя отправили на допрос, где он во всем сознался.

Сейчас региональный следственный комитет возбудил два уголовных дела: за похищение и убийство.