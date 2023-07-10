В середине недели в Тульской области ожидается аномальное похолодание Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Центральная России на этой неделе окажется в арктическом мешке. Ожидаются дожди, температура днем в среду опустится до +11 градусов, ночью ожидается до +6. Эта летняя неделя может стать самой холодной за последние 75 лет.

Но к выходным лето вернется. Потепление начнется с четверга, а количество облаков в небе и осадков станет заметно меньше. В субботу и воскресенье температура воздуха вырастет до +21... +26 градусов.