В ДТП на трассе М-4 "Дон" в Тульской области пострадал младенец Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области на трассе М-4 «Дон» днем 9 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:10 столкнулись две легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, 39-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил попутное столкновение с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала девочка 2023 года рождения, которая в момент столкновения малышка находилась в автолюльке. Её госпитализировали в больницу.