Ольга Слюсарева поздравила молодоженов и юбиляров семейной жизни

Глава города Тулы Ольга Слюсарева поздравила с праздником молодоженов и почетных гостей

С праздником молодоженов и почетных гостей поздравила Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. В приветственном слове мэр областного центра отметила, что в крепких семейных союзах растут счастливые дети и закладывается основа благополучия нашей Родины.

– Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности, – настоящая защита и опора для человека. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас, помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

«Серебряным» юбилярам Максимовым Глава города выразила благодарность за сохранение и укрепление семейных традиций

«Серебряным» юбилярам Максимовым Глава города выразила благодарность за сохранение и укрепление семейных традиций.

– В Туле много примеров счастливых семейных союзов. Пары, которые прошли рука об руку десятилетия, заслуживают признания и уважения. Я искренне восхищена вашей дружной и крепкой семьей, которая уже 25 лет является образцом верности и любви. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и радостных семейных событий. Пусть в вашем доме всегда царят добро, согласие и гармония! – поздравила Ольга Слюсарева.

После церемонии регистрации мэр Тулы вручила молодоженам государственное свидетельство о заключении брака

После церемонии регистрации мэр Тулы вручила молодоженам государственное свидетельство о заключении брака и памятный подарок от имени Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина – альбом «Летопись семьи». Поздравляя Сергея и Викторию, Ольга Анатольевна пожелала им счастливой семейной жизни.

– Теперь у вас общая жизнь и общая дорога. Как бы ни складывались обстоятельства, умейте прощать, понимать, поддерживать, уважать и ценить друг друга. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими успехами и свершениями, а дом – детским смехом, теплотой и достатком, – отметила Глава Тулы.

Супружеская пара со стажем обратилась с напутственным словом к новобрачным и передала им икону Святых Петра и Февронии Муромских

По традиции супружеская пара со стажем обратилась с напутственным словом к новобрачным и передала им икону Святых Петра и Февронии Муромских. Слова поздравлений с днем бракосочетания прозвучали также от родных и близких.