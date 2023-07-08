Николай Воробьев: Чем больше дружных и счастливых семей, тем крепче наше государство

Представители волонтерского центра партии «Единая Россия» поздравили супругов Яцюков из Тулы

Представители волонтерского центра партии «Единая Россия» поздравили супругов Яцюков из Тулы. Это папа и мама мобилизованного участника СВО, сотрудника регионального исполкома партии «Единая Россия».

Вадим Николаевич и Наталья Леонидовна – в счастливом браке более 30 лет, воспитали достойного сына и гражданина, настоящего патриота, с честью и мужеством выполняющего боевые задачи в зоне спецоперации. Сейчас помогают воспитывать четырехлетнего внука, душевным теплом и заботой, всем возможным поддерживают невестку и, конечно, ждут возвращения любимого сына домой.

Волонтеры передали супругам искренние пожелания добра и благополучия, здоровья и терпения, а также вручили памятный подарок – тульский самовар, сладкие подарки и цветы.

- День семьи, любви и верности – светлое и доброе событие, ведь семья – главное и святое для каждого из нас. Мы чествуем супружеские пары, которые сохраняют любовь и верность на протяжении долгих лет. Я горжусь, что лично знаком с такими людьми, у которых нам действительно нужно учиться и с которых брать пример. Желаем дружным семьям нашего региона благополучия, здоровья и совместного долголетия, – говорит руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Астафьев.

Представители волонтерского центра партии «Единая Россия» провели праздничное мероприятие для детей, эвакуированных из Белгородской области и новых российских территорий

Представители волонтерского центра партии «Единая Россия» совместно с депутатом Государственной Думы, членом фракции «Единой России» Надеждой Школкиной приехали в парк-отель «Сенино» в Заокском районе, чтобы провести праздничное мероприятие для детей, эвакуированных из Белгородской области и новых российских территорий. Праздничная программа на территории пункта временного размещения приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Ранее молодогвардейцы уж приезжали сюда и проводили для ребят фестиваль.

Для ребят активисты партии подготовили несколько познавательных и развлекательных интерактивных площадок по типу игры по станциям: «Эстафеты», «Угадай дорожный знак», «Твистер», «Конкурс рисунков», «Кольцеброс», а завершился фестиваль танцевальным флешмобом.

Надежда Школкина поблагодарила ребят за активное участие в праздничном мероприятии, пожелала веселых каникул на тульской земле и вместе с волонтерами вручила командам грамоты, канцелярские наборы и сладкие подарки.

Праздничная программа на территории пункта временного размещения приурочена ко Дню семьи, любви и верности

- Подобные мероприятия мы проводим с особым желанием подбодрить людей, оказавшихся в трудной ситуации. Это помогает немного отвлечься и повеселиться. Активисты постарались сделать этот праздник для детей ярким, веселым и незабываемым, — прокомментировала член Тульского регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Валерия Смирнова.

В День семьи, любви и верности активисты также проведут несколько акций, направленных на сплочение семейных отношений.

- День семьи, любви и верности – тёплый праздник для любящих людей. Ежегодно в этот день активисты «Молодой Гвардии» поздравляют супружеские пары и проводят мероприятия, посвященные этому дню. Молодежное крыло «Единой России» участвует в реализации партпроекта «Крепкая семья»», народной программы партии по направлениям поддержки многодетных семей, семей, попавших в непростое положение и нуждающихся в содействии, – прокомментировал руководитель Тульского регионального отделения МГЕР, депутат Тульской городской Думы Никита Бурвиков.

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев адресовал поздравление с Днем семьи, любви и верности:

Этот праздник стал в нашей стране хорошей традицией. Семья для человека является непреходящей ценностью, она наполняет нашу жизнь смыслом, помогает познать счастье и радость. Здесь из поколения в поколение передаются духовные ценности и культурные традиции.

Чем больше дружных и счастливых семей, тем крепче наше государство.

Особые слова благодарности – многодетным семьям, родителям, воспитывающим приемных детей, супружеским парам, которые долгие годы живут в любви и радости.

Желаю всем доброго здоровья и благополучия! Пусть ваши семьи будут крепкими, а дети растут счастливыми!