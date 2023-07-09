10 июля без электричества в Туле останутся жители поселка Косой горы, Лихвинки и Пролетарского округа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Вильямса, 10, 18; ул. Бондаренко, 5, 7, 9, 11, 17;

с 9:00 до 17:00 - ул. Дрейера, 10; ул. Сакко и Ванцетти, 9; ул. Демидовская, 9, 11, 19; пер. Оружейный, 13; ул. Луначарского, 20; ул. Октябрьская, 8; п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-29, 3-а, 7-а, 7/2, 19-а, 23-а, 36; п. Косая Гора: ул. Гагарина, 27, 31; пер. Репина, 1, 2; ул. Огпрёва, 2-24 (чётн.); ул. Кислородная, 1-27; п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 1-11, 32-39, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32-а, 41, 42; 2-й Лихвинский пос., 27-40, 37-а, 37-б; ул. Демонстрации, 148-158 (чётн.), 149-181 (нечётн.), 162, 162-а, 164, 169-а, 171-а, 173-а, 173-б, 173-в, 177-а, 187, 189; ул. Комарова, 38-46 (чётн.), 37-45 (нечётн.), 46-а, 47-а.