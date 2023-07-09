В Веневском районе Тульской области с 10 по 14 июля закроют железнодорожный переезд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Движение автомобилей через железнодорожный переезд «170 км перегона Мордвес-Венев» вблизи населенного пункта Малая Хрусловка Веневского района будет закрыто с с 13:00 10 июля по 13:00 14 июля. Ограничения связаны с проведением плановых работ по капитальному ремонту железнодорожного полотна в границах переезда.

В этот период автомобилисты могут воспользоваться объездом через Венев по автодороге Р-132 «Золотое Кольцо».