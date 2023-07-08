На выходных в Туле на улице Токарева временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 и 9 июля в период с 9:00 до 16:00 на улице Токарева, на участке от улицы Герцена до улицы Комсомольской, временно ограничат остановку, стоянку и движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

При этом движение автобусов маршрута №9 и №64 будет осуществляться по измененной схеме. Так, №9 поедет: ул. Железнодорожная - ул. Токарева ул. Комсомольская – Промышленный проезд – ул. Герцена – ул. Токарева– ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина - ул. Генерала Маргелова. Маршрутка №64 - ул. Железнодорожная - ул. Токарева ул. Комсомольская – Промышленный проезд – ул. Герцена – ул. Токарева - ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Вильямса.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.