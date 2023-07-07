Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2023 12:04

12 июля в южной части Тулы на весь день отключат водоснабжение

Связано это с проведением работ на Масловско-Песоченском водозаборе
Михаил КОРЕНЮГИН
12 июля в южной части Тулы на весь день отключат водоснабжение

12 июля в южной части Тулы на весь день отключат водоснабжение

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 июля в южной части Тулы на весь день отключат водоснабжение . Об этом сообщает АО "Тулагорводоканал".

Связано это с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе. Так, с 8:00 до 24:00 пониженное давление холодной воды ожидается по следующим адресам:

- в южной части Советского, Центрального, Привокзального округах;

- на Новомосковском шоссе;

- в районе «Зеленстроя»;

- в деревнях Гостеевк, Хопилово, Харино, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово;

- в микрорайоне «Петровский квартал»;

- в поселках Косая гора, Мясново, Басово-прудный, Лихвинка, Михалково, Рассвет, Иншинский и Новый.

Также полностью подача холодной воды прекратиться в в военном городке Берники, деревнях Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Интересное