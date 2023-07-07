12 июля в южной части Тулы на весь день отключат водоснабжение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 июля в южной части Тулы на весь день отключат водоснабжение . Об этом сообщает АО "Тулагорводоканал".

Связано это с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе. Так, с 8:00 до 24:00 пониженное давление холодной воды ожидается по следующим адресам:

- в южной части Советского, Центрального, Привокзального округах;

- на Новомосковском шоссе;

- в районе «Зеленстроя»;

- в деревнях Гостеевк, Хопилово, Харино, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово;

- в микрорайоне «Петровский квартал»;

- в поселках Косая гора, Мясново, Басово-прудный, Лихвинка, Михалково, Рассвет, Иншинский и Новый.

Также полностью подача холодной воды прекратиться в в военном городке Берники, деревнях Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.