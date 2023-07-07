Роспотребнадзор одобрил еще три зоны отдыха в Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Тульский Роспотребнадзор опубликовал список пляжей, которые соответствуют санитарным правилам. Данная информация появилась на сайте ведомства.
Так, с начала 2023 года специалисты исследовали 375 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 195 проб песка в регионе.
На данный момент заключение о соответствии санитарным требованиям получила 35 пляжей в Тульской области:
- средний пруд ЦКПиО им. П.П. Белоусова (ГУТО «Тульские парки»);
- пруд Трестовский в Узловой (Администрация МО Узловский район);
- открытый водоем «Плазма-Акватория» в Донском (ИП Дяченко Н.Д.);
- пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе;
- зона отдыха №1 и №2 на реке Воронка в Туле;
- зона отдыха «Обидимо» в Туле;
- «Плазма-Акватория» в Донском;
- Урванский водоем в Новомосковске (МБУ «Районное благоустройство»);
- пляж «Веневка» в п. Метростроевский (МО Центральное Веневского района);
- водоем «Голубая вода» в Донском;
- городской пляж на реке Красивая Меча в Ефремове;
- городской пляж на реке Красивая Меча вдоль улицы Береговая в Ефремове;
- зона отдыха «Обидимо» в Ленинском районе;
- пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище в Новомосковском районе;
- открытый плавательный бассейн в микрорайоне Сокольники в Новомосковске;
- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище в Новомосковском районе;
- водоем «Тростниковка» в Новомосковском районе;
- пляж д. Яблонево, улица Речная Каменского района;
- зона отдыха «Петровский» в Туле (Привокзальный ТО, пос. Петровский);
- зона рекреации бассейн «Аквадон» в Донском.
- пляж на реке Красивая Меча в Воловском районе;
- зона отдыха пляж на реке Воронка в Щекинском районе;
- пруд РОС, территория зоны отдыха населения в Богородицке;
- пляж «Дорогонка» на пруду в Одоевском районе;
- пляж «Песчаная коса» на реке Упа в поселке Одоев Одоевского района;
- пляж «Ассоль» в Алексине;
- пляж базы отдыха «Шахтер»;
- пляж базы отдыха «Шилово»;
- плавательный бассейн (МБУК «Архангельский ЦК и Д»);
- пляж «Плетенка плюс» на реке Ока поселке Велигож;
- пляж на реке Плава в Плавске;
- пляж «Плетенка плюс» в поселке Велигож;
- пляж на пруду в парковой зоне в Щекинском районе.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон отдыха требованиям санитарных правил.