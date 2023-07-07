Мотоциклиста госпитализировал в больницу после ДТП на улице Октябрьской в Туле Фото: соцсети

В Туле на улице Октябрьской вечером 6 июля произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля поворачивала на светофоре, однако не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого находился мужчина. В машине находились две женщины и один ребенок.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.