7 июля без электричества в Туле останутся жители поселка Рудаково и деревни Ивановка, а также Пролетарского округа
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Майская, 1; ул. Вильямса, 38, 42; ул. Первомайская, 13; ул. Ф. Энгельса, 56, 58; 1-й пр-зд Металлургов, 4, 5; ул. Металлургов, 63-б, 69-б;
с 9:00 до 17:00 - Щёкинское ш., 57; п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 10-а, 20-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 40-а; п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а, 10-а/2; Щёкинское ш., 25; Ивановка: ул. Низинная, 9-а, 11-а, 13-а, 15-а, 15-б, 17-б, 25, 27, 29, 35; ул. Заречная, 5-а, 9-а, 11-а, 17, 19-а; ул. Ключевая, (мкр. "Красные Ворота");
с 9:30 до 14:00 - ул. Советская, 14, 16, 22.