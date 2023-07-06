Мать убитого отчимом 6-летнего мальчика из тульского Скуратово предстанет перед судом
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Женщина, проживающая в Ленинском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Установлено, что ночью 1 февраля 2023 года 31-летняя обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и присутствовала при избиении сожителем ее малолетнего сына, однако она не вмешалась в происходящее и не сообщила о случившемся в полицию. В результате мужчина убил 6-летнего ребенка.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 26 июня предъявили обвинение 35-летнему отчиму убитого мальчика.