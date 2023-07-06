В Тульской области стартовала вторая волна записи детей в первый класс
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
6 июля стартовала вторая волна подачи заявлений на запись в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. Зачисление проходит на свободные места.
Чтобы подать заявление, родителям необходимо заполнить и отправить заявление на Госуслугах, получить уведомление о регистрации заявления. После получения приглашения в личном кабинете предоставить оригиналы документов в школу.
Директор выдаст распорядительный акт о зачислении ребенка в течение пяти рабочих дней после предоставления документов.Уведомление о зачислении придет в личный кабинет.
Также через Госуслуги можно подать заявление на перевод ребенка в другую школу.