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Общество6 июля 2023 12:39

В Тульской области стартовала вторая волна записи детей в первый класс

Последний день приема заявлений - 5 сентября
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области стартовала вторая волна записи детей в первый класс

В Тульской области стартовала вторая волна записи детей в первый класс

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 июля стартовала вторая волна подачи заявлений на запись в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории. Зачисление проходит на свободные места.

Чтобы подать заявление, родителям необходимо заполнить и отправить заявление на Госуслугах, получить уведомление о регистрации заявления. После получения приглашения в личном кабинете предоставить оригиналы документов в школу.

Директор выдаст распорядительный акт о зачислении ребенка в течение пяти рабочих дней после предоставления документов.Уведомление о зачислении придет в личный кабинет.

Также через Госуслуги можно подать заявление на перевод ребенка в другую школу.

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