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Спорт6 июля 2023 10:15

Обладатель Кубка Чехии Владислав Левин перешел в тульский «Арсенал»

На счету футболиста более 100 матчей в высшем дивизионе Чехии
Михаил КОРЕНЮГИН
Обладатель Кубка Чехии Владислав Левин перешел в тульский «Арсенал»

Обладатель Кубка Чехии Владислав Левин перешел в тульский «Арсенал»

Фото: материалы пресс-служб

Футболист Владислав Левин пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

28-летний полузащитник является воспитанником московского «Торпедо». В 2010 году он подписал первый профессиональный контракт с московским «Динамо». С дублем бело-голубых футболист дважды брал золотые медали молодежного первенства России.

Начиная с 2017 года Владислав выступал за чешские клубы «Млада-Болеслав», «Высочина» и «Богемианс 1905». А в сезоне 2021/22 полузащитник стал обладателем Кубка Чехии в составе клуба «Словацко».

Всего на счету футболиста более 100 матчей в высшем дивизионе Чехии.

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