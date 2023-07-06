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Общество6 июля 2023 6:12

В Туле полуголая пьяная женщина устроила отдых на скамейке во дворе на Металлургов

Фото инцидента туляки поделились в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
В Туле полуголая пьяная женщина устроила отдых на скамейке во дворе на Металлургов

В Туле полуголая пьяная женщина устроила отдых на скамейке во дворе на Металлургов

Фото: соцсети

5 июля днем во дворе дома на улице Металлургов, 48, в Туле неизвестная женщина решила отдохнуть на лавочке возле жилого дома. Полуголая дама была явно пьяна и совершенно не смущалась прохожих, в том числе детей.

Очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи и полицейских. Как позже сообщили очевидцы, девушку разбудили сотрудники полиции, которая на это отреагировала грубыми словами.

За последние дни это уже не первый инцидент с участием тулячек - ранее абсолютно голую женщину заметили возле заправки «Красные ворота» в Заречье, а еще чуть раньше нетрезвая дама «поработала» регулировщиком на улице Макаренко.

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