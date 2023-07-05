6 июля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - 1-й пр-зд Металлургов, 4; ул. Металлургов, 63-а, 63/1, 65-а;
с 9:00 до 17:00 - ул. Литейная, 34; ул. Луначарского, 65; Калужское ш., 7, 9, 11, 13, 15; Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 2, 35, 35-а; пер. Клинской, 33-43 (нечётн.), 42-60 (чётн.), 35/1, 35/2, 37-а, 39-б; ул. Воздухофлотская, 11-17 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 17-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е; Мясново: 9-й пр-зд, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.); 10-й пр-зд, 21, 22, 39; ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а; 11-й пр-зд, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.), 12-а, 13-а, 17-а, 30-а, 32-а, 33-б, 35-а; 12-й пр-зд, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а; ул. Полюсная, 9, 11, 13; ул. Заречная, 3-29 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Низинная, 1-19 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 9-а;
с 9:30 до 13:00 - ул. Советская, 12, 14, 16; ул. Революции, 1, 3, 17; ул. Демонстрации, 2.