Казаки: сохраняя традиции предков

В Туле состоялся Фестиваль казачьей культуры "День иконы Николы Тульского"

Форум, являющийся частью масштабного культурно-туристического проекта «Музейное лето в Туле», проходил в ремесленном дворе «Добродей» в рамках XVII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

История иконы Николы Тульского, чудесным образом обретенной на Тульской земле, тесно переплетается с историей становления Российского государства. По преданию, икону Николая Чудотворца нашел недалеко от Тульского кремля днепровский казак Ермолай. Было это в начале XVI века. В честь этого события возле кремля построен храм Николы на площади, почитаемый не только жителями города. Все воины, проходившие через Тулу, служили молебны Николаю Чудотворцу (Тульскому) в этом храме, а затем в построенной на его месте Преображенской церкви Успенского монастыря.

Такое почитание неслучайно. Всего три русских города могут гордиться особым покровительством Святителя Николая и имеют его именные иконы – помимо Тулы, это Зарайск и Можайск.

- Для Тулы этот святой образ стал подлинным заступником в 1552 году, когда, воспользовавшись тем, что военный гарнизон выступил в составе войска Ивана Грозного в поход на Казань, наш город обступила многотысячная орда крымского хана Девлет-Гирея, усиленная турками. Тула всегда была главным форпостом на южных подступах к Москве. Перед лицом врага защитники города, собранные из оставшихся на сторожевой службе воинов и простых горожан, крестным ходом обошли стены кремля с иконой Николы Тульского. Воодушевленные молитвой туляки дали достойный отпор врагу и смогли продержаться до подхода основных войск, а затем и полностью разгромили врага. День 5 июля (по новому стилю), когда была вписана эта героическая страница в нашу историю, сегодня отмечается в Туле как день иконы Николы Тульского, - говорит депутат Тульской областной Думы, атаман Западного окружного казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Алексей Альховик.

Алексей Альховик

- Алексей Иванович, в чем важность праздника Дня иконы Николы Тульского в наши дни?

- Чтобы сохранить нашу многонациональную и многоконфессиональную страну, необходимо возрождать, чтить и преумножать народные традиции, которые выработали наши пращуры за сотни лет. Специальная военная операция показала, как далеко ушли от воспитательного процесса с молодежью на Украине. Там полностью отреклись от своих предков и традиций – и результат налицо. Нужно больше подобных мероприятий, в школе необходимо уделять огромное внимание изучению истории и народных традиций. Сегодняшний праздник актуален как никогда. Фестиваль раскрывает самобытность казачьей культуры, богатое песенное наследие и напоминает, что мы – сильный единый народ.

- Казаки всегда стояли на страже Отечества, сегодня они помогают в СВО…

- Да, это так. Около 30 тульских казаков отправились на фронт, где храбро сражаются с неонацистами. А здесь, в тылу, с первых дней спецоперации мы ведем работу по формированию и отправке необходимого инвентаря нашим ребятам. Все то, что они просят, мы стараемся им максимально поставлять. Все наши сограждане должны осознать: сейчас нельзя оставаться в стороне, каждому надо быть вовлеченным в защиту Отечества.

Участников и гостей праздника приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

- Сегодня казачеству уделяется самое серьезное внимание. При поддержке губернатора в регионе идет большая работа по сохранению и популяризации тульских традиций, проводятся различные мероприятия, конкурсы, фестивали. А фестиваль казачьей культуры – один из самых знаменательных, связан с тульским православным праздником – Днем иконы Николы Тульского - символом защиты Тульского кремля.

Праздник удался! Яркое выступление казачьих творческих коллективов никого не оставило равнодушным. Для гостей подготовили мастер-шоу «Казачья удаль» с демонстрацией боевого искусства казаков и владения холодным оружием, игры-состязания «Казачий вар», где показали старинный способ коллективного обучения навыкам боя. На встрече «Быть казаком!» представители молодежной казачьей организации Западного окружного общества рассказали о проектах, событиях, полевых сборах и тренировках. На главной сцене выступал Московский казачий хор. Для гостей организовали мастер-класс «Казачий курень» по росписи домиков в казачьем стиле, народные забавы и ратные игры, ярмарку изделий ручной работы мастеров декоративно-прикладного искусства региона, полевую кухню, мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, чеканке монеты и гравировке по металлу.

Александр Кудрявцев, Щекино:

- Приехал на фестиваль с женой и дочкой. Важно, что ребенок здесь получает возможность соприкоснуться с истинно русской культурой, православием, нашей историей и традициями! Благодаря таким фестивалям идет правильное воспитание молодежи.

Александр Кудрявцев

Валентина Руднева, Тула:

- Мой ребенок выступал здесь с казачьим танцем. Занимаемся в детском садике, где работает творческая группа казаков. Идея национального единства сейчас актуальна, а благодаря тульскому казачеству наши православные традиции возвращаются к нам. Праздник в честь иконы, покровительницы казаков и нашего города, способствует тому, чтобы подрастающее поколение становилось патриотами Отечества.