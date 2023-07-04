АК «Туламашзавод»: за молодежью – будущее

И не только шатер. Неизменный интерес вызывала демонстрация дистанционно управляемых зенитных установок. А электромобили тульских машиностроителей различных модификаций — полицейский, экскурсионные и грузовые — стали неотъемлемой частью повседневной жизни участников форума, проходящего на базе отдыха «Шахтер».

В этом году слет объединил 73 страны, 54 региона России, 1500 участников и 500 спикеров — руководителей и специалистов более чем 60 российских промышленных компаний и научных организаций. Как отметил в своем видеоприветствии Президент Владимир Путин: «Сегодня именно от кадрового потенциала зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках. Решение ключевых задач по укреплению безопасности экономического и технологического суверенитета страны. Мы будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых стандартов».

АК «Туламашзавод», безусловно, – один из лидеров регионального ОПК, его орудийные установки залпового огня венчают тульские «Панцири», корабельно-зенитными установками туляков оснащен российский военно-морской флот, скорострельные пушки установлены на боевых вертолетах Армии России.

АК «Туламашзавод»: за молодежью – будущее

- В этом году мы впервые привезли эволюционную линейку зенитных установок ЗУ-23. Серийный образец был освоен на предприятии еще в советские времена. Установка стоит на вооружении нашей армии с 1960 года и прекрасно проявляла и проявляет себя как в локальных конфликтах на протяжении всех лет, так помогает нашим бойцам и в сегодняшней СВО. Рядом с ЗУ-23 ее современный собрат, который мы делаем вместе с научно-техническим центром «Элинс» - с дистанционным управлением, который помогает сократить орудийный расчет с пяти до двух человек. И именно за ним — будущее, - рассказывает Марина Манейкина, помощник по выставочной деятельности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АК «Туламашзавод». - Завершает череду новинок зенитно-артиллерийский комплекс на базе БТРа.

АК «Туламашзавод» освоил широчайший спектр не только военной продукции, но и изделий двойного и гражданского назначения. В условиях жестких санкций диверсификация особенно важна. Поэтому доля гражданской продукции составляет уже более 30%.

Образцы и макеты всего спектра выпускаемой продукции составили основу экспозиции на «Инженерах будущего» - дизельные двигатели, компактная коммунальная и сельскохозяйственная техника, мобильные средства пожаротушения, твердосплавный металлорежущий инструмент и даже тульские пряники. Многовекторность работы предприятия просто поражает!

АК «Туламашзавод»: за молодежью – будущее

- Тульские пряники — гордость нашего дочернего предприятия ООО «Заря». Изготавливаются они исключительно из натуральных продуктов, поэтому имеют очень ограниченный срок хранения, - добавляет Марина Манейкина. - Продегустировать их могут все желающие посетители нашей экспозиции.

Рост производства, который неуклонно наблюдается на Туламашзаводе, невозможен без квалифицированных кадров. Молодых, готовых решать амбициозные задачи, поставленные перед российскими промышленниками Президентом России. Дружная команда инженерных работников акционерной компании влилась в огромный коллектив единомышленников участников форума «Инженеры будущего-2023», принимая активное участие в работе нескольких факультетов, предлагая свои инновационные идеи коллегам, защищая научные проекты.

АК «Туламашзавод»: за молодежью – будущее

Андрей Другов, капитан команды:

- Капитаном я уже второй год подряд. Сразу хочу отметить, что на форуме все меняется только в лучшую сторону — условия проживания, организация мероприятий. Жаль только, что из-за событий в мире некоторые заявленные спикеры не смогли приехать. Зато обилие экскурсий, возможность посетить производства коллег в Туле — это дорогого стоит. Все мы записались на один факультет боеприпасов, вооружения и спецхимии, где царит атмосфера командной работы, очень интересно - насыщенная программа. И что особенно важно, к теории прилагается много практики.

Перед нашей командой стояла и еще одна важная задача. Ради ее решения в нашем составе в этом году больше парней. Хочется если уж не победить в спортивной программе, так повысить прошлогодний результат. Мы участвуем в пяти видах спорта.

Владимир Поздновский:

- Выбранный нами факультет — это как раз основное направление моей работы на заводе. Так что вся полученная здесь новая информация будет использована мною в работе. Открываю много для себя нового, в частности многие тактико-технические характеристики. Мой коллега был прав, на форуме насыщенная спортивная жизнь. И пусть в некоторых видах мы пока не сильны, но за счет хорошей общей физической подготовке в целом мы показываем хорошие результаты.

Вика Минайчева:

- Я вообще совсем недавно пришла на работу на АК «Туламашзавод». Но мне очень хотелось попасть на форум, и, наверное, настойчивость придала мне дополнительные силы. Конечно, мальчишки в свободное время отдают предпочтение спорту. Мы же, девчонки, участвуем в культурной программе, принося своей команде дополнительные очки. Как отметили в заключение представители одной из самых престижных и востребованных на сегодня профессий, они очень надеются, что удастся поехать и на следующий форум, даже более многочисленной командой, чтобы достойно представить свое предприятие на самых разных конкурсах и соревнованиях.