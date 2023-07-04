НПО «Стрела»: ставка на молодые кадры Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня радиоэлектронная промышленность представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся отраслей. ПАО «НПО «Стрела» (входит в СоюзМаш России) является передовым предприятием в данной отрасли, оснащенным современным высокопроизводительным оборудованием, и активно развивается в составе Концерна ВКО «Алмаз — Антей». В эксплуатацию регулярно вводятся новейшие станки, позволяющие производить обработку и изготовление деталей с высоким качеством и точностью, отвечающими всем требованиям и стандартам. «Стрела» – единственное в регионе предприятие, где сотрудники выполняют полный цикл производства изделий специальной микроэлектроники – от разработки технологических процессов до контроля качества готовой продукции.

Быть впереди, на острие научных открытий и технологий непросто. Новые производства требуют соответствующего кадрового пополнения.

В ПАО «НПО «Стрела» уверены, что молодых перспективных сотрудников можно не только искать на стороне, но и воспитывать самим, еще со школьной скамьи. Так, в 2017 году было заключено пятистороннее соглашение между предприятием, муниципальным и региональным правительством и учебными заведениями – ЦО № 7 и ТулГУ.

С этой же целью на базе ПАО «НПО «Стрела» еще в 2013 году был создан собственный учебный центр, который работает по ряду направлений. Одно из них – целевая подготовка молодых кадров совместно с Тульским госуниверситетом.

За несколько лет, благодаря развитию профориентационной работы в целом, количество обращений молодых людей в ПАО «НПО «Стрела» за целевым местом при поступлении в вуз увеличилось почти в два раза. Устойчивый рост в течение нескольких лет подряд демонстрирует и средний балл (по ЕГЭ) целевиков от предприятия. Это свидетельствует о сформировавшейся тенденции выбора ПАО «НПО «Стрела» как будущего работодателя наиболее успешными учащимися профильных специальностей. По окончании обучения выпускники вузов получают гарантированное трудоустройство и еще ряд преимуществ. Молодые специалисты имеют повышенный оклад, персональные надбавки и другие льготы. Инициативных, думающих и работающих здесь ценят, им помогают совершенствоваться.

Несмотря на уже полученные результаты, в коллективе понимают, что проекты такого уровня не дают моментальной отдачи. Но уже сейчас создается прочный фундамент для будущих достижений. В своем видеообращении к участникам форума «Инженеры будущего-2023» Президент России Владимир Путин отметил: «Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны. И потому так важно, что на наши предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения».

В этом году на площадке базы отдыха «Шахтер» в Алексинском районе собрались более тысячи участников в возрасте 20-35 лет. Форум убедительно доказал свою эффективность и значимость в формировании кадрового потенциала. Его участники – молодые специалисты, ученые, аспиранты и студенты занимаются практической разработкой и внедрением в производство различных инновационных проектов.

НПО «Стрела»: ставка на молодые кадры

Молодые тульские профессионалы — из-за жесткой конкуренции от НПО «Стрела» на форум поехали всего трое — достойно влились в большую команду Концерна ВКО «Алмаз – Антей». И вовсе не затерялись на фоне 36 человек из таких ведущих российских предприятий, как Межгосударственная АК«Вымпел», Научно-исследовательский электромеханический институт, Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники «Альтаир» и других. И это неудивительно, потому как и сам Концерн на протяжении многих лет проводит целевую политику вовлечении молодежи в техническое развитие предприятий холдинга. Здесь считают, что привлечь к себе своих, близких по духу ребят, тех, для кого слова «патриотизм, защита Отечества, работа на благо Родины» имеют особый смысл, - важная задача. И форум «Инженеры будущего», несомненно, способствует достижению молодежью синергетического эффекта, так как создает прекрасную атмосферу для обмена опытом и реализации планов на будущее. Это отметили и участники форума от НПО «Стрела».

Софья Читинцева:

- Приехала на форум узнать что-то новое для себя, поделиться своим опытом с другими ребятами. Конечно же попробовать себя в самых разных направлениях научной работы и творчества и получить заряд положительных эмоций.

С первого же дня мне все тут понравилось — непередаваемая атмосфера драйва! Записалась на аэрокосмический факультет - здесь изучают движение плазмы, магмы. Это очень интересно! Увы, с профессиональной работой это не пересекается, но так как я инженер-конструктор, то в принципе я могу конструировать любой прибор, в том числе и использующий ионизированный газ. А еще я участвую в культурном конкурсе «Мисс форум». Надеюсь отличиться.

Анна Климова:

- Я на предприятии уже почти пять лет. Пришла после магистратуры ТулГУ и сразу же меня взяли на должность инженера-технолога. В этом году еще и категорию получила. Так что, как только появилась возможность поехать на форум, я сразу же заявилась. Отобрали не всех желающих - в прошлом году я не попала в число «счастливчиков», а сейчас мне повезло. Очень круто познакомиться с ребятами из нашего концерна, узнать, как они работают. Обучение здесь проходит в интерактивной форме. У меня факультет оптимизации производства. Теперь мне будет, что нового предложить на своей работе.

Артем Агеев:

- На своем предприятии я работаю в центральной химической лаборатории, поэтому решил заявится на форуме на факультет подготовки проектных команд «Прорыв». Потому что здесь учат командной работе, методам управления. Мне это явно пригодится в повседневной работе. Безусловно, у нас в команде концерна подобрались интересные ребята, отличные специалисты в своем деле, с ними интересно общаться, узнавать о новых профессиях. Мне все так понравилось, что я уже подал заявку на участие в следующем году. Представители «Стрелы» активно участвовали в работе различных факультетов форума, участвовали в панельных дискуссиях — а всего этого за десять дней слета было проведено предостаточно. Отметились и в культурно-спортивной части.