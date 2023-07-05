Полузащитник «Рубина» Артем Попов перешел в тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Футболист Артем Попов пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30-летний полузащитник является воспитанником липецкого «Металлурга». Он выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Зенит-2», «Томь», «Ротор», «Нижний Новгород», «Балтику» и «Оренбург».

Последний сезон Артем провел в казанском «Рубине». За это время футболист сыграл в 17 матчах и отдал 3 голевые передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 250 000 евро.