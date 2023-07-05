В Туле установят пятиметровую бронзовую скульптуру самовара

А между тем, попытки увековечить один из символов Тулы предпринимались и ранее. Но не в бронзе. На снимке - памятник самовару, установленный в свое время возле завода "Штамп" (2005 г.). Фото: Игорь КОПЫТОВ

Эскиз арт-объекта выбрали из конкурсных работ, представленных авторами из Тулы, Москвы, Астрахани, Санкт-Петербурга и Новосибирска. На конкурс поступили 24 заявки, среди которых были как начинающие, так и именитые скульпторы. Победителем стал туляк Юрий Уваркин. Городская скульптура по его макету появится перед машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, рядом с башней Пятницких ворот Тульского кремля.

Высота скульптуры составит 5 метров. Одну сторону гигантского самовара украсят фигуры мастеров, создающих самовар, а другую - сцена тульского чаепития. При этом внутри арт-объект будет полым и с подсветкой.

Предполагается, что другие эскизы участников конкурса тоже пригодятся - они будут отлиты в миниатюре, и украсят Баташевский сад Тулы.