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Общество5 июля 2023 6:20

В Тулу прибудут 92 новых автобуса в рамках программы обновления автотранспорта

Источник финансирования — федеральные средства
Игорь КОПЫТОВ
В Тулу прибудут 92 новых автобуса в рамках программы обновления автотранспорта

В Тулу прибудут 92 новых автобуса в рамках программы обновления автотранспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До конца лета в Тулу будут поставлены 92 новых автобуса в рамках заключенных двух лизинговых договоров с тульскими перевозчиками по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта.

50 машин поставят ООО «Ирбис» и 42 - ООО «Тульская ТК». Все автобусы средней вместимости, марки «ПАЗ - ВЕКТОР NEXT».

Инвестпроект по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств ФНБ у в начале года утвердило Правительство России. Проект предусматривает поставку российским транспортным компаниям новых автобусов в 2023-2024 гг.

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