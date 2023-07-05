В Тулу прибудут 92 новых автобуса в рамках программы обновления автотранспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До конца лета в Тулу будут поставлены 92 новых автобуса в рамках заключенных двух лизинговых договоров с тульскими перевозчиками по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта.

50 машин поставят ООО «Ирбис» и 42 - ООО «Тульская ТК». Все автобусы средней вместимости, марки «ПАЗ - ВЕКТОР NEXT».

Инвестпроект по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств ФНБ у в начале года утвердило Правительство России. Проект предусматривает поставку российским транспортным компаниям новых автобусов в 2023-2024 гг.