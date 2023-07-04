5 июля без электричества в Туле останутся жители Заречья и Мясново Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам: с 9:00 до 16:00 - ул. Майская, 1; ул. Вильямса, 38, 42; ул. Первомайская, 13; ул. Ф. Энгельса, 56, 58;

с 9:00 до 17:00 - ул. Литейная, 34; ул. Луначарского, 65; ул. Галкина, 24, 26; Мясново: ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 129, 133-а, 135-а, 135-б, 137-а, 137-в, 147-а, 147-б, 204, 206, 208, 170-а; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 2-и, 2-з, 2-к; 14-й пр-зд, 1; п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 1-а, 1-б, 2-а, 2-б; ул. Никитина, 8, 10; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118, 118-а, 122, 124, 126, 128, 144;

9:30 до 14:00 - ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33-а; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 47-а, 49-а, 51-а; ул. Колетвинова, 9-25 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 9-а, 16-а, 23-б; ул. Войкова, 22-а.