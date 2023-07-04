Джордже Деспотович заявил о своем уходе из тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

Деспотович играл за "Црвену Звезду", "Астану", "Оренбург" и казанский "Рубин". А к "Арсеналу" присоединился в начале 2022 года. За полтора сезона в составе оружейников 31-летний форвард вышел на поле 23 раза и лишь однажды поразил ворота соперника.

В интервью Sport24 сербский нападающий заявил: «Сейчас ищу команду. Буду рассматривать предложения и в России, и за ее пределами». Джордже также хочет получить российский паспорт. По его словам, быть гражданином России - большая честь.

Контракт нападающего с тульской командой рассчитан до конца 2024 года, на каких условиях соглашение будет расторгнуто не сообщается. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 700 тысяч евро.