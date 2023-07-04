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Общество4 июля 2023 9:38

Туляки после дождливой недели в лесах Тульской области собирают грибы

В социальных сетях местные жители хвастаются, как ящиками набирают лисички
Игорь КОПЫТОВ
Туляки после дождливой недели в лесах Тульской области собирают грибы

Туляки после дождливой недели в лесах Тульской области собирают грибы

Фото: соцсети

В регионе стартовал сезон «тихой охоты». И весьма результативный, судя по публикациям в Сети. Так, наибольшей популярностью пользуются лисички. Один из пользователей пишет: «Девять часов в лесу, итог 25 кг лисичек на двоих, всем удачи!»

Традиционно первые грибы в Тульской области появляются уже весной – в середине мая. В первой декаде июня при благоприятной погоде вырастают подосиновики, подберезовики. В этом году перепады температуры и периодические засушливые декады совершенно «спутали все карты» грибникам.

Сейчас особенно богатый урожай тулякам удается собирать в Белевском и Дубенском районах и Алексине. И это не предел, считают специалисты - самый удачный сезон для сбора грибов начинается примерно с середины августа.

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