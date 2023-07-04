«Тульская ТК»: Безупречная надежность и опыт

В июне "Тульская ТК" получила 5 автобусов малой вместимости.

"Тульская транспортная компания" - преемница знаменитого «Тулаавтотранса» - имеет славную историю длиной более 80 лет: в разные годы ее работники водили машины на фронтах Великой Отечественной, перевозили участников и гостей Олимпиады-80, были вовлечены в десятки других значимых для страны мероприятий.

- И в настоящее время мы продолжаем сохранять традиции надежной и ответственной работы, руководствуясь главным принципом – безопасность и комфорт пассажиров, - говорит Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК». - Один из главных составляющих успеха – коллектив. Я очень высоко оцениваю сотрудников компании в плане профессионализма: все задачи выполняются, хотя порой это непросто. Наши специалисты понимают свою колоссальную степень ответственности перед туляками и жителями региона, знают, что делать в той или иной ситуации, чтобы не сорвать ни одного рейса. Мы привыкли выполнять принятые на себя обязательства. Понятие качественных перевозок включает в себя максимальную безопасность и комфорт, у человека от поездки должны остаться только хорошие эмоции. Этим принципам «Тульская ТК» следует неукоснительно. Регулярность выполнения наших рейсов практически равна 100%, что соответствует всем контрактным требованиям. Планируем выполнять и новые контракты также качественно и ответственно, чтобы пассажиры по-прежнему оставались нами довольны.

Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК».

- Алексей Сергеевич, вы только что упомянули о новых контрактах. Грядут изменения?

- Да, есть новации, и они положительные. С 1 июля текущего года контракты с Минтрансом Тульской области стали не годовые, как раньше, а сроком уже на 2,5 года. Такой увеличенный период времени позволяет вести более спокойную, планомерную и стабильную работу на благо наших пассажиров. Уже все процедуры по проведению конкурсных мероприятий завершены, путем участия в них «Тульская ТК» получила новые контракты. Вместе с тем в этих договорах заказчик в лице правительства Тульской области закладывает новые требования к нам, как к перевозчику, для улучшения качества перевозки. Теперь необходимо наличие автоинформаторов в автобусах - это звуковое оповещение о следующих остановках, бегущая строка, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя более удобно в поездке. Сейчас завершаем оснащение наших автобусов новыми опциями.

Остаются требования по обновлению подвижного состава. С подачи правительства РФ разработана специальная программа, и с помощью государственной транспортной лизинговой компании идет переоснащение нашего автопарка. Около трех недель назад мы получили 5 автобусов малой вместимости, а всего до конца текущего года «Тульская ТК» должна получить еще 60 новых автобусов. Причем около 2/3 от этого объема придут к нам до конца лета. Таким образом более 80% нашего автопарка будет со сроком эксплуатации не старше 5 лет, что полностью соответствует нормативам, установленным государством.

- В связи с санкционным давлением на нашу страну ощущается дефицит необходимых запчастей?

- Эта проблема уже в прошлом. Сейчас все вопросы с поставками решены – неудобств никаких нет. Спасибо Минтрансу, правительству за эффективное упорядочение процессов в этом сегменте.

- Вернемся к вопросу о перевозках. «Тульская ТК» в основном работает в области – на маршрутах между райцентром и населенными пунктами собственно района. А как обстоят дела в Туле?

- В областной столице мы пока представлены мало, но ведем процесс подготовки к проведению конкурсных мероприятий и заключению контрактов для работы в Туле. Если они тоже станут, как областные, сроком на 2,5 года, это будет хорошо. Наша компания сегмент работы для себя здесь определила, посмотрим, как пройдет конкурсная процедура. Одним словом, планы производственного расширения в городе у нас есть: проблемы в увеличении объемов перевозок у компании нет, мы готовы к этому. Стараемся быть в транспортной отрасли флагманом, работаем системно на главный результат – безопасная и качественная перевозка пассажиров.