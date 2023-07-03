«Союзмультфильм» судится с тульскими бизнесменами за нарушение авторских прав Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Киностудия «Союзмультфильм» подала сразу 9 исков в отношении бизнесменов из Тульской области за нарушение авторских прав. Информация об этом появилось на официальным сайте Арбитражного суда.

Предприниматели без разрешения использовали на своей продукции образы Чебурашки, Винни-Пуха, Карлсона, попугая Кеши, котенка по имени Гав, персонажей из мультфильма «Ну, погоди!» и многих других.

В результате часть исков были удовлетворены. Предпринимателям придется выплатить компенсацию, а также оплатить судебные издержки и государственные пошлины.