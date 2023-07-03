В Туле задержан неонацист за неоднократную демонстрацию нацистской символики Фото: соцсети

18-летний неонацист из Тулы расписал свое тело татуировками, в том числе и нацистского содержания. Не стесняясь разгуливал по городу-герою и конечно же размещал фото своих татух и прогулок в интернете.

Особый интерес он проявлял к военизированным формирования ультраправых русских националистов «Русскому добровольческому корпусу» и «Легиону Свободы России» (признаны террористическими организациями и запрещены на территории РФ).

Ранее неонацист уже был оштрафован по ст. 20.3 КоАП РФ, но, несмотря на это пересматривать свои взгляды не собирался. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, а это либо штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы до 4 лет.