4 июля без электричества в Туле останутся жители Хомяково и Мясново Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 3-а, 5, 7, 11-а, 12; Хомяковский пр-зд, 11; ул. Березовская, 9-15 (нечётн.), 10; ул. Майская, 4; ул. Вильямса, 38;

с 9:00 до 17:00 - Калужское ш., 7, 9, 11, 13; СНТ "Политех"; ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а; ул. Староникитская, 77; 1-й пр-зд М. Расковой, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 13-а, 15-а; ул. Фучика, 45; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к, 2; 2-й пр-зд Расковой, 1; ул. Костычёва, 8-18 (чётн.); ул. Машинистов, 1, 3, 5, 8; ул. Болдина, 2, 4, 8;

с 9:30 до 13:00 - ул. Литейная, 25, 25-а, 27, 32-б; ул. Арсенальная, 22;

с 10:00 до 15:00 - Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 2-а, 2-б, 14-а; 2-й Клинской пр-зд, 2, 2-а, 2-б; 4-й Клинской пр-зд.