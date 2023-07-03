Самым жарким днем начавшейся недели в Тульской области станет четверг Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, до четверга, 6 июля, в Тульской области ожидается ясная и малооблачная погода с ночными температурами до +16 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше + 28 градусов.

Максимального тепла стоит ждать только в четверг — до +31 градуса. При этом небо затянет переменной облачностью. Такая температура сохранится до конца выходных, однако в субботу и воскресенье в Тульскую область снова придут дожди с грозами. Ночью температура будет значительно выше — до +20 градусов.

Начиная с понедельника, 10 июля, будет +27 градусов. Ожидается ясная и малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.