Выйти в мир через "Лазаревскую лавку"

Продукция ПХ "Лазаревское", его технологии и проекты вышли на международный уровень.

Праздник Дня поля, который "Лазаревское" организовало на международном уровне, окончен, продолжается регулярная работа.

На минувших выходных открылись "Лазаревские лавки" в Ефремове Тульской области, на Тульском шоссе, 16В и Дачной улице, 4А. Здесь, а также в ефремовских магазинах на ул. Короткова, 2А, и Менделеева, 10А, весь июль по субботам с двух до шести будут проходить дегустации крафтовой продукции предприятия - мясных и молочных деликатесов.

Число "Лазаревских лавок" в Туле и области приблизилось уже к пятидесяти. Многолетний, без перерывов, лауреат премии "Тульский бренд" каждый месяц расширяет свое присутствие в регионе. "Лазаревская колбаса" признана самими туляками, которые прямым голосованием выбирают свой бренд, главной "достопримечательностью" Тулы. Такой же, например, как тульский пряник. Или самовар. Мясо, сделанная из него и без лишних примесей колбаса, полуфабрикаты и кулинария не хуже домашней, а также молоко с собственной фермы и молочные изделия - порой за ними выстраиваются очереди, особенно с утра, когда приходит свежая продукция. Поэтому расширение сети неизбежно, не спасает даже работающий без малого год онлайн магазин на store.lazarevo.ru.

Праздник Дня поля окончен, продолжается регулярная работа.

Теперь ПХ "Лазаревское", его продукция, технологии и проекты, вышло на международный уровень. Тульский "День поля", который областное правительство проводит регулярно, в этот раз прошел на полях "Лазаревского". Демо-посевы, которые стали презентацией нового, одного из крупнейших в федеральном округе, лазаревского завода по производству семян, увидели не только представители администрации региона, российских производителей и поставщиков сельхозпродукции или оборудования, но и представители стран БРИКС. Деловая часть включала в себя презентации компаний-участников, в рамках которой они представили свои новинки и познакомили с актуальными технологиями и решениями. На выставке были представлены несколько десятков компаний: производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений и семян из России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции и других стран.

- Сельское хозяйство оставалось последние годы без внимания, - заявила собственник и гендиректор ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. - Сейчас вдруг возник вопрос о продовольственной безопасности. И я рада, что это послужило тому, что и государство, и общественность наконец-то вернули свое внимание самой фундаментальной отрасли любой экономики, которая отвечает за выживание людей. Поэтому я считаю, что сельское хозяйство нужно развивать. От этого зависит здоровье и жизнь людей. Как говорил один греческий мудрец, для благородного и высокодуховного человека сельское хозяйство является лучшим средством для того, чтобы доставать средства для своей жизни.

- Кристина Федоровна представляет Женский Деловой альянс БРИКС и отвечает именно за сельскохозяйственную и продовольственную безопасность, - сообщила руководитель рабочей группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС и председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова. - Масштаб и интерес наших партнеров по БРИКС к сельскохозяйственной теме просто неисчерпаем. Мы с вами видим, что сегодня здесь не только внутренние производители, потребители, но и наши зарубежные партнеры: БРИКС и не только, которые готовы к сотрудничеству с нашими сельскохозяйственными производителями из сферы АПК.

Тульский "День поля" в этот раз прошел на полях "Лазаревского".

Действительно, мясо и молоко в Туле свое, технологии, включая IT, новые производства открывают новые горизонты сотрудничества. Наверняка завязавшиеся на лазаревском Дне поля контакты приведут ко всеобщему благу, а тульский бренд "Лазаревское" станет известен во всем мире. Но туляки имеют отличную возможность еще раз оценить его качество - "здесь и сейчас".

...В Ефремове - весь июль - дегустации.