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Спорт3 июля 2023 7:51

Нападающий «КамАЗа» Карим Гираев перешел в тульский «Арсенал»

Наставник туляков продолжает формировать совершенно новый состав команды на грядущий сезон
Игорь КОПЫТОВ
Нападающий «КамАЗа» Карим Гираев перешел в тульский «Арсенал»

Нападающий «КамАЗа» Карим Гираев перешел в тульский «Арсенал»

Фото: соцсети

Карим Гираев стал новым игроком тульского профессионального футбольного клуба. 26-летний воспитанник ФК «Анжи» перешел к оружейникам в статусе свободного агента.

В сезоне 2022-2023 годов нападающий сыграл 21 матч за футбольный клуб «Акрон», где забил два гола и сделал три результативных передачи. В феврале 2023 года Гираев стал игроком «КамАЗа» и за шесть матчей сумел отметиться одной голевой передачей.

По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 200 000 евро.

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