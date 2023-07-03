Нападающий «КамАЗа» Карим Гираев перешел в тульский «Арсенал» Фото: соцсети

Карим Гираев стал новым игроком тульского профессионального футбольного клуба. 26-летний воспитанник ФК «Анжи» перешел к оружейникам в статусе свободного агента.

В сезоне 2022-2023 годов нападающий сыграл 21 матч за футбольный клуб «Акрон», где забил два гола и сделал три результативных передачи. В феврале 2023 года Гираев стал игроком «КамАЗа» и за шесть матчей сумел отметиться одной голевой передачей.

По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 200 000 евро.