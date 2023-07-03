В Туле на Зеленстрое грузовик снес шлагбаум во дворе жилого дома Фото: соцсети

Водитель «Газели» с разгона снес шлагбаум, преграждающий выезд из двора на Зеленстрое. На видеозаписи с камер одного из подъездов видно, как «ГАЗель» подъезжает к шлагбауму и сигналит, чтобы ее выпустили. Не добившись результата, водитель сдал назад и на всей скорости буквально снес шлагбаум.

В комментариях мнения пользователей разделились — одни считают, что ситуация не оправдывает поступка водителя. Другие же отметили, что в последние годы в Туле появилось слишком много шлагбаумов, из-за чего порой невозможно выехать на дорогу общего пользования. Так, в результате, жители самых крайних домов лишились двух из трех возможных проездов и вынуждены выезжать на проспект Ленина с улицы Маргелова, стоя в пробке.