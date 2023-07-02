Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июля 2023 9:00

В ДТП под Тулой пострадала 69-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda

Водитель автомобиля Kia отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП под Тулой пострадала 69-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda

В ДТП под Тулой пострадала 69-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda

Фото: соцсети

В районе поселка Молодежный под Тулой днем 1 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:30 столкнулись автомобили Kia и Skoda. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- 60-летний мужчина, управляя автомобилем Kia, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 68-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 69-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda. Её госпитализировали в больницу с различными травмами. Водитель второй легковушки отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ДТПИнтересное