В ДТП под Тулой пострадала 69-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda Фото: соцсети

В районе поселка Молодежный под Тулой днем 1 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:30 столкнулись автомобили Kia и Skoda. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- 60-летний мужчина, управляя автомобилем Kia, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 68-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 69-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda. Её госпитализировали в больницу с различными травмами. Водитель второй легковушки отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.