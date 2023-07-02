3 июля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Мира, 50, 52, 52-а; ул. Оружейная, 1, 3, 3-а, 7-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11; ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8; ул. Болдина, 145-а, 145-б, 147-а, 147-б; ул. Войкова 24, 24-а, 26; ул. Пионерская 17-35 (нечётн.), 14-50 (чётн.), 18-а, 33-а, 35-а; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 47-а, 49-а, 51-а; ул. Колетвинова, 10-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 9-а, 23-б; ул. Оборонная, 27; ул. Войкова, 22-а; ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21; ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 2-а, 3-а, 10; ул. Глеба Успенского, 2-18, 22-48 (чётн.), 3-47 (нечётн.), 4/1, 6-б, 6-б/1, 6-б/2, 10/1, 10/2, 12/1, 30-а, 31-а, 31-б, 31/1, 35/1, 38-а, 43-а, 43-б; Хлебная пл., 19/2; ул. Пушкинская, 1; ул. Токарева, 86-а, 86-б; ул. Железнодорожная, 38, 38-а.