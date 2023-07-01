Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником Ильей Быковским Фото: материалы пресс-служб

Футболист Илья Быковский пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний защитник является воспитанником школы московского «Спартака». Он уже выступал за молодежный состав оружейников, провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

Последние 3 года Илья провел в екатеринбургском «Урале». За это время футболист сыграл в 50 матчах в «Урале-2» и 7 игр за главную команду РПЛ. Дебютный гол в премьер-лиге Илья забил в ворота «Ахмата» в сезоне-2022/23.

Напомним, воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов присоединился на сборах к тульскому «Арсеналу».