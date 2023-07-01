Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт1 июля 2023 7:00

Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником Ильей Быковским

Футболист является воспитанником школы московского «Спартака»
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником Ильей Быковским

Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником Ильей Быковским

Фото: материалы пресс-служб

Футболист Илья Быковский пополнил ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний защитник является воспитанником школы московского «Спартака». Он уже выступал за молодежный состав оружейников, провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

Последние 3 года Илья провел в екатеринбургском «Урале». За это время футболист сыграл в 50 матчах в «Урале-2» и 7 игр за главную команду РПЛ. Дебютный гол в премьер-лиге Илья забил в ворота «Ахмата» в сезоне-2022/23.

Напомним, воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов присоединился на сборах к тульскому «Арсеналу».

ФутболИнтересное