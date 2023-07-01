В Кимовском районе воронежец оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Тульской и Воронежской областей задержали мужчину, который оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что злоумышленник создал лабораторию в частном домовладении в селе Бучалки. Там он на начальном этапе изготавливал необходимое сырье, из которого позднее делали наркотик и раскладывали в закладки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступника на месте с поличным. Им оказался 27-летний житель Воронежской области.

В Кимовском районе воронежец оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков Фото: материалы пресс-служб

Полиция обыскала дом и обнаружила 78 пластиковых канистр с химическими реактивами общим объёмом 800 литров, а также реактор, колбы, весы, мерные стаканы и средства индивидуальной защиты. Экспертиза показала, что 300 литров жидкости является готовым прекурсором, требуемым для изготовления синтетических наркотиков.

По словам задержанного, он работал на теневой интернет-магазин и изготавливал наркотики, которые потом распространяли. Сначала злоумышленник прошёл обучение у анонимных кураторов и приобрёл необходимые навыки, а уже после ему предоставили необходимое оборудование.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.