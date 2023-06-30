Выпускникам Тульского сельскохозяйственного колледжа вручили дипломы

В этом году из колледжа выпустились 371 специалист по специальностям и рабочим профессиям: «Механизация сельского хозяйства», «Агрономия», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология молока и молочных продуктов», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Право и организация социального обеспечения», «Коммерция», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», «Страховое дело».

Почетными гостями торжественного мероприятия стали представители министерств образования и сельского хозяйства региона, а также традиционно - социальные партнеры и потенциальные работодатели колледжа - руководители агропромышленных предприятий региона, которые также являются активными членами попечительского совета колледжа и регулярно вносят вклад в развитие его материальной и учебной базы, среди которых и генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин.

Выпускникам Тульского сельскохозяйственного колледжа вручили дипломы

В этом году попечительский совет вручил девять именных стипендий выпускникам, проявившим выдающиеся успехи в освоении образовательных программы, успешно проходившим практики на предприятиях АПК Тульской области, а также достигших значительных успехов в олимпиадном движении, профессиональных конкурсах различных уровней.

Именной стипендией в честь Героя Социалистического труда, председателя колхоза «Новый путь» Кимовского района Тульской области - Александра Яковлевича Салихова, за успехи в обучении была удостоена Горюнова Ирина Олеговна – выпускница специальности «Экономика и бухгалтерский учет».

Именную стипендию, учрежденную в честь Героя Социалистического труда, председателя колхоза «Свободная жизнь», Кимовского района Ивана Семеновича Ефанова, вручили Кузнецову Максиму Сергеевичу - выпускнику специальности «Механизация сельского хозяйства», за успехи в обучении и победе в профессиональных конкурсах.

Выпускникам Тульского сельскохозяйственного колледжа вручили дипломы

Именную стипендию в честь Героя Социалистического труда, экс-губернатора Тульской области, председателя колхоза имени Ленина, Новомосковского района Василия Александровича Стародубцева, вручили Фонину Данилу Борисовичу – выпускнику колледжа по специальности «Механизация сельского хозяйства», за успехи в обучении и добросовестное прохождение производственной практики на сельскохозяйственных предприятиях Тульской области.

Именную стипендию, учрежденную в честь Почетного гражданина Тульской области, Заслуженного работника сельского хозяйства России, генерального директора АО «Заря» Киреевского района - Александра Попова, вручили Анастасии Бороденко за успешное освоение специальности «Технология молока и молочных продуктов».

Выпускникам Тульского сельскохозяйственного колледжа вручили дипломы

Именную стипендию имени Почетного гражданина Тульской области, Заслуженного работника сельского хозяйства России Федора Романовского, генерального директора ООО «Племенное хозяйство «Лазаревское», вручили Павлу Сигунову за успешное освоение специальности «Зоотехния».

Именную стипендию от ООО «Цветочный сад», вручили выпускнику специальности «Агрономия» Максиму Лепехину Игоревичу за успешное освоение выбранной специальности и добросовестное прохождение производственной практики на базе ООО «Цветочный сад».

Именную стипендию от АО «Россельхозбанк» вручили Ульяне Глотовой за успешное освоение специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Именную стипендию ОАО «Ростсельмаш» вручили Матвею Клименко за успешное освоение профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и добросовестное прохождение производственной практики на сельскохозяйственных предприятиях региона.

Выпускникам Тульского сельскохозяйственного колледжа вручили дипломы

Именную стипендию ООО «Дом прессы» вручили Мартыненко Алине Сергеевне за успешное освоение специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Вручая награду, генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин отметил, что церемония в этом году проводится в очень знаковом для всех туляков месте:

- Это весьма символично, ибо агропромышленный комплекс России вполне может стать действенным для всех нас оружием в отражении санкционных мер в отношении нашей страны. Хотелось бы выразить слова благодарности всем тем, кто вкладывает свои силы и педагогические навыки в подготовку настоящих профессионалов для села.

Выпускникам Тульского сельскохозяйственного колледжа вручили дипломы

Очередной выпуск молодых специалистов завершился. Остается пожелать им доброго пути и успехов на нивах Тульского края!