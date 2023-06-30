Роспотребнадзор одобрил еще две зоны отдыха в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский Роспотребнадзор опубликовал список пляжей, которые соответствуют санитарным правилам. Данная информация появилась на сайте ведомства.

Так, с начала 2023 года специалисты исследовали 335 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 189 проб песка в регионе.

На данный момент заключение о соответствии санитарным требованиям получила 32 пляжа в Тульской области:

- средний пруд ЦКПиО им. П.П. Белоусова (ГУТО «Тульские парки»);

- пруд Трестовский в Узловой (Администрация МО Узловский район);

- открытый водоем «Плазма-Акватория» в Донском (ИП Дяченко Н.Д.);

- пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе;

- зона отдыха №1 и №2 на реке Воронка в Туле;

- зона отдыха «Обидимо» в Туле;

- «Плазма-Акватория» в Донском;

- Урванский водоем в Новомосковске (МБУ «Районное благоустройство»);

- пляж «Веневка» в п. Метростроевский (МО Центральное Веневского района);

- водоем «Голубая вода» в Донском;

- городской пляж на реке Красивая Меча в Ефремове;

- городской пляж на реке Красивая Меча вдоль улицы Береговая в Ефремове;

- зона отдыха «Обидимо» в Ленинском районе;

- пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище в Новомосковском районе;

- открытый плавательный бассейн в микрорайоне Сокольники в Новомосковске;

- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище в Новомосковском районе;

- водоем «Тростниковка» в Новомосковском районе;

- пляж д. Яблонево, улица Речная Каменского района;

- зона отдыха «Петровский» в Туле (Привокзальный ТО, пос. Петровский);

- зона рекреации бассейн «Аквадон» в Донском.

- пляж на реке Красивая Меча в Воловском районе;

- зона отдыха пляж на реке Воронка в Щекинском районе;

- пруд РОС, территория зоны отдыха населения в Богородицке;

- пляж «Дорогонка» на пруду в Одоевском районе;

- пляж «Песчаная коса» на реке Упа в поселке Одоев Одоевского района;

- пляж «Ассоль» в Алексине;

- пляж базы отдыха «Шахтер»;

- пляж базы отдыха «Шилово»;

- плавательный бассейн (МБУК «Архангельский ЦК и Д»);

- пляж «Плетенка плюс» на реке Ока поселке Велигож;

- пляж на реке Плава в Плавске.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует гражданам купаться только в специально оборудованных местах, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон отдыха требованиям санитарных правил.