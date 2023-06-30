В Туле мужчина жестоко убил соседского кота: полиция проводит проверку Фото: соцсети

24 июня в Туле в СНТ «Политехник» местный житель жестоко убил соседского кота. Об этом в социальных сетях написали хозяева домашнего животного.

В посте сказано, что дачник закрылся с котом в доме и забил его до смерти. Ближайший сосед дачника, услышав крики кота и звуки ударов и разбитого стекла из дома, кинулся спасать питомца, но не успел буквально на 15 секунд.

- Мужчина колотил в дверь, но этот душегуб предварительно её запер, а когда открыл, сам весь в крови, вынес труп кота в пакете и бросил его, как кусок мяса, сказав, что животное ему давно мешало и уже достало его, - рассказывают хозяева кота.

Узнав о случившемся, люди сразу вызвали полицию, которые приехали в тот же вечер. Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление, осмотрели место преступления и забрали злоумышленника в отделение. К тому моменту он был уже сильно пьян. Однако его быстро отпустили.

Сам мужчина рассказал, что кот ему мешал, поэтому он решил выгнать хвостатого, но случайно попал ему по голове. Однако тело кота отвезли в Москву на экспертизу, которая подтвердила, что его жестоко избили. У питомца были вывихнуты шейные позвонки и множественные тупые травмы головы. Со слов ветеринара, такие повреждения могут возникать, только если животное с огромной силой прижали за шею и целенаправленно множество раз били по голове

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Хозяева питомца намерены обращаться в суд.