Ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Тульской области находится в хорошем состоянии

Ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Тульской области находится находиться в хорошем состоянии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Все граждане Российской Федерации имеют одинаковые права на сохранение своей культуры, языка, религии. Проблемы этничности в новом тысячелетии приобрели новое звучание во всех сферах жизни общества. Экономические проблемы, бытовая неустроенность часто толкают людей к поиску виноватых, которыми становятся представители «иных» этнических групп. В такой ситуации возможен рост ксенофобных настроений среди жителей области по отношению к людям иных национальностей.

В 2023 г. Тульской региональной организацией «Центр поддержки общественных инициатив – Гражданская палата» было проведено исследование "Анализ ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Тульской области". Опрошено 1000 чел. во всех районах и городских округах региона.

По результатам исследования доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Тульской области, составляет 83%.